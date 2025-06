Polizeipräsidium Ulm

In den vergangenen Tagen hatten es Unbekannte auf zwei Fahrzeuge in Göppingen abgesehen.

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 14.30 Uhr waren Diebe im Stadtgebiet unterwegs. In der Gottfried-Kinkel-Straße fanden sie ein vermutlich unverschlossenes Auto. Aus der Mittelkonsole stahlen sie einen Geldbeutel. Anschließend kauften die Täter mit der gestohlenen Bankkarte Zigaretten an einem Automaten. Auch aus einem weiteren Auto stahlen die Täter einen Geldbeutel aus der Mittelkonsole. Der BMW parkte in der Karl-Schurz-Straße. Da der BMW wohl verschlossen war, ist bislang noch unklar, wie die Täter genau in das Auto gelangten. Aus dem Inneren stahlen sie neben dem Geldbeutel auch ein Parfum. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

