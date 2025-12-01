PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und haut ab

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, verursachte am frühen Montagmorgen in Wiesloch einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der 45-Jährige befuhr gegen 0.30 Uhr mit seinem VW die Hauptstraße in Richtung L 594. Am Kreisverkehr in Höhe der Straße Lempenseite überfuhr er die Verkehrsinsel und beschädigte dort unter anderem mehrere Verkehrszeichen. Dabei riss die Ölwanne seines Fahrzeugs und Betriebsstoffe traten aus. Zudem lösten die Airbags aus. Er fuhr anschließend einfach weiter, hinterließ jedoch eine Ölspur bis zum Parkplatz des Friedhofs, wo er das beschädigte Fahrzeug mit zerstörter Front und platten Vorderreifen zurückließ und zu Fuß weiter flüchtete.

Noch während der weiteren Ermittlungen erschien der 45-Jährige gegen 1.45 Uhr auf dem Polizeirevier in Wiesloch und erkundigte sich nach einem Unfall in Wiesloch. Sofort war den Anwesenden klar, dass es sich bei dem Mann um den Verursacher des Unfalls am Kreisverkehr handelte. Sie bemerkten auch starken Alkoholgeruch in dessen Atem. In der Hosentasche des 45-Jährigen konnte der Fahrzeugschlüssel des VW aufgefunden werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Blutprobe wollte der Mann nicht abgeben, stattdessen wollte er die Beamten durch eine Geldzahlung davon abbringen. Darauf gingen diese nicht ein und ließen durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass dem Mann bereits zweimal die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen versuchter Bestechung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

