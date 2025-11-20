PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kreisstraße12 in Drochtersenermoor nach Unfall mit Traktor voll gesperrt

Stade (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 13:40 h ist auf der Kreisstraße 12 zwischen Gasthaus Sieb und der Abzweigung nach Hüll ein 24jähriger Fahrer eines Traktors aus Drochtersen mit seinem leeren Gülleanhänger nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den matschigen Seitengraben geraten. Aus eigener Kraft konnte dieser den Anhänger nicht wieder auf die Fahrbahn bekommen, so dass eine Bergung eingeleitet werden musste.

Für die Bergung musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

