Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Traktorunfall sorgt für lange Staus auf Bundesstraße 73 in Stade, Zwei Unbekannte brechen DHL-Packstation in Stade auf - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Traktorunfall sorgt für lange Staus auf Bundesstraße 73 in Stade

Am heutigen frühen Morgen ist es gegen 07:30 h in Stade auf der Bundesstraße 73 zwischen den Abfahrten Harsefelder und Thuner Straße zu einem Unfall gekommen, der für lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt hat. Ein 19-jähriger Fahrer eines Fendt-Traktors aus Basdahl war zu der Zeit mit seinem beladenen Anhänger auf der B 73 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Cuxhaven unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte der Anhänger plötzlich und verlor seine Ladung. Daraufhin kam das Gespann von der Fahrbahn ab und in den Seitenraum. Die Bundesstraße wurde auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven verunreinigt und musste im Laufe des Vormittages gereinigt werden. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

2. Zwei Unbekannte brechen DHL-Packstation in Stade auf - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht zwischen 04:15 h und 04:45 h sind zwei bisher unbekannte Täter die DHL-Packstation in der Harburger Straße auf dem dortigen LIDL-Parkplatz gewaltsam angegangen und haben mindestens sieben Fächer aufgebrochen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei alarmiert und als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten die Täter in die Dunkelheit. 2 bereits geleerte Pakete konnten im Nahbereich von der Polizei sichergestellt werden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Aufbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

