Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bei Verkaufsverhandlungen Auto in Stade entwendet, Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Stade (ots)

1. Bei Verkaufsverhandlungen Auto in Stade entwendet

Am gestrigen Sonntagabend ist in Stade in der Hohenfriedberger Straße bei der Abwicklung eines privaten Autoverkaufs ein PKW entwendet worden.

Auf eine Anzeige hatten sich Interessenten gemeldet und den Verkäufer aufgesucht. Im Verlauf der Verhandlungen waren die beiden Personen, die mit einem Fiat-Transporte mit Münchner Zulassung vor Ort waren, dann mit dem angebotenen Auto davon gefahren ohne den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.

Bei dem entwendeten Gebrauchtwagen handelt es sich um einen dunkelgrauen Audi A6 mit dem Kennzeichen STD-BR 777.

Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder die mutmaßlichen Autodiebe bitte unter 04141-102215 an die Polizei in Stade.

2. Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Freiburg-Esch an der Landesstraße 111 eine dort stationär aufgestellte Geschwindigkeitsmessanlage total beschädigt.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines möglicherweise größeren Fahrzeuges war an der Stelle offenbar von der Fahrbahn abgekommen und gegen die "Blitzersäule" geprallt. Diese brach dann in der Mitte durch und wurde dadurch total beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter um die Schadenregulierung und flüchtete von der Unfallstelle. Der angerichtete Schaden wird durch den Landkreis Stade auf ca. 170.000 Euro geschätzt. Ob einer der beiden sich gegenseitig überholenden LKW, die auf dem letzten Foto der Anlage vor der Beschädigung zu sehen sind, der Verursacher sein könnte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise auf den Verursacher und sonstige sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell