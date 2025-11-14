Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auto in Stade entwendet - Polizei sucht Autodiebe und Zeugen, Erneut vier Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Stade (ots)

1. Auto in Stade entwendet - Polizei sucht Autodiebe und Zeugen

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde zwischen Mittwoch, den 05.11., 06.00 h und Freitag, den 07.11., 13:00 h in Stade in der Töpferstraße einen dort auf einem Seitenstreifen abgestellter PKW entwendet. Das Fahrzeug, dass zur Zeit nicht angemeldet ist, wurde dort wegen technischer Mängel geparkt und derzeit auch nicht genutzt. Eine umfangreiche Recherche hat bisher nicht zum Auffinden des Autos gefunden, so dass derzeit von einer Komplettentwendung ausgegangen werden muss. Der blaue Kleinwagen der Marke DAIHATSU SIRION hat das Kennzeichen STD-D 1585 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Erneut vier Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Die Serie von aufgebrochenen Transportern und Werkzeugdiebstähle geht weiter. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Unbekannten in Harsefeld in der Schmiedestraße und im Issendorfer Weg sowie in Dollern in der Altländer Straße zugeschlagen. Hier wurden jeweils in Harsefeld ein und in Dollern zwei über Nacht geparkte Transporter aufgebrochen und daraus hochwertiges Werkzeug entwendet. Der angerichtete Schaden an allen drei Tatorten wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistationen in Harsefeld unter 04164-888260 und Horneburg unter 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell