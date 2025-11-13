Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rücksichtloser E-Scooterfahrer touchiert beim Überholen Radfahrerin - Frau kommt zu Sturz und wird verletzt - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Dienstag den 04.11. ist es gegen 13:30 h in Stade in der Schiffertorstraße Höhe Kreisverkehr zur Wallstraße zu einem Unfall zwischen einem E-Scooterfahrer und einer Radfahrerin gekommen. Der unbekannte jugendliche Scooterfahrer hatte eine 77-jährige Staderin, die dort mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war, schnell rechts überholt und sie dabei touchiert.

Die Seniorin verlor das Gleichgewicht, fuhr das das dortige Brückengeländer zum Burggraben und kam zu Sturz.

Die Staderin wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der Unbekannte kümmerte sich nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

