POL-STD: Einschleichdiebe geben sich als Stromableser aus - Polizei sucht Zeugen und warnt erneut vor derartiger Masche

Stade (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 11:00 h ist es in Stade in der Sachsenstraße zu einem Einschleichdiebstahl gekommen.

Ein bisher unbekannter Täter hatte dazu bei einer 81-jährigen Frau geklingelt und sich dann unter dem Vorwand, den Strom ablesen zu wollen, Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft.

Während sich der Unbekannte mit der Frau dann im Badzimmer aufhielt, konnte sich ein Komplize in die Wohnung schleichen und das Schlafzimmer durchsuchen.

Hier fielen ihm dann mehrere Schmuckstücke und Bargeld in die Hände. Anschließend verließen beide Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die zu der Zeit verdächtige Personen in der Sachsenstraße beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Lassen sie auf keinen Fall fremde Personen ins Haus oder in die Wohnung, die sich nicht ordnungsgemäß ausweisen können. Lassen sie sich den jeweiligen Ausweis zeigen und fragen sie bei der entsendenden Firma oder dem Energieversorger nach. Im Zweifelsfall informieren sie umgehend die Polizei. Die Beamten können sich dann an Ort und Stelle von der Rechtmäßigkeit der Tätigkeiten überzeugen. Informieren sie auch ihre Angehörigen oder Nachbar über diese Vorgehensweise der Diebe"

