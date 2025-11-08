Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Autos prallen auf Kreuzung in Stade zusammen - ein Autofahrer leicht verletzt, 7-jähriges Mädchen bei Unfall in Jork verletzt - Polizei sucht wichtige Zeugen

Stade (ots)

1. Zwei Autos prallen auf Kreuzung in Stade zusammen - ein Autofahrer leicht verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen 08:15 h ist es in Stade auf der Landesstraße 111 an der Kreuzung Freiburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 62-jähriger Fahrer eines Ford Kuga aus Hammah mit seinem Auto auf dem Obstmarschenweg unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Stadersand abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 86-jährigen Fahrer eines Skoda Fabia aus Stade, der aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Bützfleth unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurde der 86-jährige Autofahrer leicht verletzt und vorsorglich zur Begutachtung ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Der 62-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Die eingesetzten Feuerwehrleute des 1. Zuges der Ortswehr Stade sicherten die Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Der Kreuzungsbereich musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen in morgendlichen Verkehr.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. 7-jähriges Mädchen bei Unfall in Jork verletzt - Polizei sucht wichtige Zeugen

Am gestrigen Freitagnachmittag gegen 15:30 h ist es in Osterjork im Bereich des dortigen Kreisels L140/Ostfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 7-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Zu der Zeit befuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Fiat Seicento aus Jork den Kreisverkehr und übersah beim Ausfahren in die Straße Osterjork Fahrtrichtung Königreich die 7-Jährige aus Jork, die gerade mit dem Kinderfahrrad die Fahrradfurt des Fußgängerüberwegs befuhr. Der Fiat erfasste das Kind frontal und schob dieses mit Fahrrad einige Meter vor sich her, bevor sie zum Stehen kam.

Das Kind wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Buxtehude Elbeklinikum eingeliefert.

Die Jorker Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und vor allem den Mann, der nach dem Unfall mit der Fiat-Fahrerin gesprochen hat.

Dieser wie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

