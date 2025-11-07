Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Einbrecher in Buxtehuder Gewerbebetrieb - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:10 h ist ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude im Melkerstieg über den Zaun auf das Gelände eines dortigen Gewerbebetriebes gelangt und hat anschließend zwei Türen an dem dortigen Bürogebäude aufgebrochen.

So in das Innere gelangt wurden die Räumlichkeiten durchsucht, dabei aber offenbar nichts Verwertbares entdeckt. Ohne Beute ist der Unbekannte dann anschließend von dem Gelände in die Dunkelheit geflüchtet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell