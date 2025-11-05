Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Transporter in Helmste und Kutenholz aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet

Stade (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18:00 h und 06:00 h haben Unbekannte in Helmste in der "Großen Straße" einen dort abgestellten Transporter einer Tischlerei aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet.

In Kutenholz im Birkenweg und in der Straße "Im Lakum" wurden in derselben Nacht gegen kurz nach 00:15 h ebenfalls zwei Transporter geknackt und daraus anschließend diverses Werkzeug gestohlen. Der Gesamtschaden an allen drei Tatorten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell