Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Metalldiebe in Hollern-Twielenfleth

Stade (ots)

Unbekannte Metalldiebe sind in der Zeit zwischen Donnerstag, den 30.10., 13:00 h und Montag, den 03.11., 09:00 h in Hollern-Twielenfleth in der Straße Siebenhöfen auf das Gelände eines dortigen Neubaugebietes gelangt und haben diverse Kupferfallrohre und Elektrokabel entwendet. Anschließend rangen die Unbekannten in einen der Neubauten ein und nahmen von dort noch eine Kaltmittelleitung sowie Abdichtarmaturen mit.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

