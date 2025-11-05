Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Viertes Firmenfahrzeug aufgebrochen

Stade (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten Unbekannte in Helmste und Kutenholz drei Firmenwagen aufgebrochen und Werkzeug entwendet. (wir berichteten)

Nunmehr ist ein vierter Tatort dazugekommen.

Ebenfalls in der Nacht bis 04:00 h haben vermutlich dieselben Täter in Kutenholz in der Wiesenstraße noch einen dort über Nacht geparkten Citroen Jumper aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Der Schaden wird hier auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte in allen vier Fällen an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell