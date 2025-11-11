Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier Transporter in Harsefeld, Bargstedt und Hollenbeck aufgebrochen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es zwischen 17:15 h und 07:00 h rund um Harsefeld zu einer Serie von vier Transporteraufbrüchen gekommen.

Im Stahmannskamp in Harsefeld, in Bargstedt "Im Knüll" und in Hollenbeck im Buschhornweg haben Unbekannte drei dort geparkten Citroen Jumper - Firmenwagen geknackt und daraus Werkzeug entwendet.

In der Hauptstraße in Bargstedt haben möglicherweise dieselben Täter dann noch einen Pferdetransporter aufgebrochen und daraus zwei Sättel, vier Trensen, zwei Sattelpads sowie ein Paar Reitstiefel entwendet.

Der angerichtete Schaden an allen vier Tatorten wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell