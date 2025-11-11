Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Gasflaschenlager bei Stader Baumarkt ein und entwenden mehrere Flaschen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend 19:00 h und Montagmorgen 08:00 h in Stade im Gewerbegebiet "Carl-Benz-Straße" auf das Gelände eines dortigen Baumarktes gelangt und haben sich nach dem Aufbrechen mehrerer Schlösser Zutritt zu dem Gasflaschenlager verschafft.

Anschließend wurden mehrere Flaschen entwendet und abtransportiert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter dazu zweimal am Tatort gewesen sein könnten.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

