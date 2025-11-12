PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 73 zwischen Dollern und Agathenburg

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 73 zwischen Dollern und Agathenburg
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen kurz nach 15:50 h kam es auf der Bundesstraße 73 auf halber Strecke zwischen Dollern und Agathenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Master aus Stade mit seinem Fahrzeug auf der B73 in Richtung Stade unterwegs. Weil ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Gespann sehr langsam fuhr, musste er seinen Transporter abbremsen.

Hinter ihm fuhr ein 20-jähriger Mercedesfahrer aus Horneburg in gleicher Richtung. Dieser schätzte dann aber die Situation offenbar falsch ein und es gelang ihm nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit herabzusetzen. Er fuhr auf den Transporter auf, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf den Geh- und Radweg am rechten Fahrbahnrand.

Dort fuhren zu der Zeit gerade eine 36-jährige Frau aus Guderhandviertel mit ihrem 6-jährigen Sohn auf Fahrrädern. Die beiden reagierten sofort und wichen dem Fahrzeug auf dem Radweg bzw. herumfliegenden Trümmerteilen aus.

Dabei gerieten sie in den Seitenraum und kamen zu Sturz. Die 36-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Auch der Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der ersten Versorgung durch den Rettungsdienst des Airbuswerkes in Stader Krankenhaus gebracht.

Der Transporterfahrer, sein 24-jähriger Beifahrer aus Stade sowie der 6-jährige Junge blieben bis auf einen Schrecken unverletzt.

Die Feuerwehr Dollern rückte mit 20 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle an. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Einsatzstelle aus.

Die Bundesstraße 73 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen größeren Behinderungen.

Der Transporter, der Mercedes und die beiden Fahrräder wurden bei dem Unfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 15:18

    POL-STD: Giftköder in Hammah? - Polizei ruft Halter zur Wachsamkeit auf

    Stade (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 11.11. hat ein Hund in Hammah im Bereich Osterheide offenbar mehrere ca. 2 x 2 cm große Brocken gefressen die wie Lachsstücke aussahen. Anschließend musste die Halterin mit dem Hund in eine Tierklinik, wo dieser sich einer Behandlung unterziehen musste. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um vorsätzlich ausgelegte ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:21

    POL-STD: Vier Transporter in Harsefeld, Bargstedt und Hollenbeck aufgebrochen

    Stade (ots) - In der vergangenen Nacht ist es zwischen 17:15 h und 07:00 h rund um Harsefeld zu einer Serie von vier Transporteraufbrüchen gekommen. Im Stahmannskamp in Harsefeld, in Bargstedt "Im Knüll" und in Hollenbeck im Buschhornweg haben Unbekannte drei dort geparkten Citroen Jumper - Firmenwagen geknackt und daraus Werkzeug entwendet. In der Hauptstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren