POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 73 zwischen Dollern und Agathenburg

Stade (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen kurz nach 15:50 h kam es auf der Bundesstraße 73 auf halber Strecke zwischen Dollern und Agathenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Master aus Stade mit seinem Fahrzeug auf der B73 in Richtung Stade unterwegs. Weil ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Gespann sehr langsam fuhr, musste er seinen Transporter abbremsen.

Hinter ihm fuhr ein 20-jähriger Mercedesfahrer aus Horneburg in gleicher Richtung. Dieser schätzte dann aber die Situation offenbar falsch ein und es gelang ihm nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit herabzusetzen. Er fuhr auf den Transporter auf, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf den Geh- und Radweg am rechten Fahrbahnrand.

Dort fuhren zu der Zeit gerade eine 36-jährige Frau aus Guderhandviertel mit ihrem 6-jährigen Sohn auf Fahrrädern. Die beiden reagierten sofort und wichen dem Fahrzeug auf dem Radweg bzw. herumfliegenden Trümmerteilen aus.

Dabei gerieten sie in den Seitenraum und kamen zu Sturz. Die 36-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Auch der Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der ersten Versorgung durch den Rettungsdienst des Airbuswerkes in Stader Krankenhaus gebracht.

Der Transporterfahrer, sein 24-jähriger Beifahrer aus Stade sowie der 6-jährige Junge blieben bis auf einen Schrecken unverletzt.

Die Feuerwehr Dollern rückte mit 20 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle an. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Einsatzstelle aus.

Die Bundesstraße 73 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen größeren Behinderungen.

Der Transporter, der Mercedes und die beiden Fahrräder wurden bei dem Unfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

