Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Giftköder in Hammah? - Polizei ruft Halter zur Wachsamkeit auf

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 11.11. hat ein Hund in Hammah im Bereich Osterheide offenbar mehrere ca. 2 x 2 cm große Brocken gefressen die wie Lachsstücke aussahen.

Anschließend musste die Halterin mit dem Hund in eine Tierklinik, wo dieser sich einer Behandlung unterziehen musste.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um vorsätzlich ausgelegte sog. Giftköder handeln könnte.

Die Polizei ruft alle Hundehalter dazu auf, umsichtige mit ihren Tieren umzugehen und darauf zu achten, was diese draußen fressen.

Die Polizei Himmelpforten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell