PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Giftköder in Hammah? - Polizei ruft Halter zur Wachsamkeit auf

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 11.11. hat ein Hund in Hammah im Bereich Osterheide offenbar mehrere ca. 2 x 2 cm große Brocken gefressen die wie Lachsstücke aussahen.

Anschließend musste die Halterin mit dem Hund in eine Tierklinik, wo dieser sich einer Behandlung unterziehen musste.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um vorsätzlich ausgelegte sog. Giftköder handeln könnte.

Die Polizei ruft alle Hundehalter dazu auf, umsichtige mit ihren Tieren umzugehen und darauf zu achten, was diese draußen fressen.

Die Polizei Himmelpforten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 04144-606080.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren