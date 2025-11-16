Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Transporterfahrer bei Unfall im Alten Land schwer verletzt

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es gegen 23:00 h im Alten Land zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Transporterfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Steinkirchen war zu der Zeit auf der Landesstraße 140 in Richtung Wetterndorf unterwegs. Auf der Straße Huttfleth in Höhe Hausnummer 22 verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Straßenbaum.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den angerückten Feuerwehrleuten aus den Ortsfeuerwehren Steinkirchen, Hollern-Twielenfleth, Mittelnkirchen und Horneburg mit schwerem Rettungsgerät aus dem völlig zerstörten Fahrerbereich befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert.

Die ca. 50 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

Die L 140 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Fahrweise des Fahrers vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

