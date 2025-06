Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Gebäudebrand auf ehemaligem Bahnhofsgelände - Großeinsatz der Feuerwehr Dresden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Wann? 6. Juni 2025, seit 08:10 Uhr

Wo? Leipziger Straße, Leipziger Vorstadt

Die Feuerwehr Dresden ist seit den frühen Morgenstunden bei einem umfangreichen Löscheinsatz auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs an der Leipziger Straße im Einsatz. Dort steht ein leerstehendes Gebäude in Vollbrand. Bereits auf der Anfahrt war die massive Rauchentwicklung weithin sichtbar. Durch drehende Winde wurde der Brandrauch in verschiedene Richtungen getragen. Daher wurde vorsorglich eine Warnung für die Bevölkerung im Umkreis von 1.000 Metern um die Einsatzstelle herausgegeben. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Erschwerte Bedingungen für die Einsatzkräfte

Die Brandbekämpfung gestaltet sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig. Das betroffene Gebäude ist vollständig eingezäunt und von dichter Vegetation umgeben. Der Dachstuhl ist eingestürzt, sodass akute Absturzgefahr für die Einsatzkräfte besteht. Aus diesem Grund erfolgen die Löschmaßnahmen derzeit ausschließlich von außen - unter anderem mit mehreren Strahlrohren und Drehleitern. Die Wasserversorgung wird durch Tanklöschfahrzeuge der Stadtteilfeuerwehren aus Klotzsche und Weißig sichergestellt. Die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz kümmert sich um die Versorgung der Einsatzkräfte. Zur Lageerkundung wurde zudem die Drohnenstaffel des ASB nachalarmiert. Aus der Luft konnte die betroffene Fläche auf etwa 30 mal 20 Metern eingegrenzt werden. Der parallele Einsatz von drei Strahlrohren und eine vorhandene Brandwand verhinderte eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäudeteile. Da das Löschmittel bislang weder über die Gebäudefront noch von oben alle Brandnester effektiv erreicht, werden derzeit weitere Zugangsmöglichkeiten erkundet. Die Einsatzkräfte werden teilweise durch Livebilder der Drohne per Funk koordiniert. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) ist ebenfalls vor Ort, technische Maßnahmen sind jedoch aufgrund der eingeschränkten Zuwegung nur begrenzt umsetzbar.

Zweiter Brand wenige Meter entfernt

Kurz vor 10 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden ein weiterer Notruf: In einem verlassenen Gebäude an der Eisenbahnstraße - nur wenige Meter von der ursprünglichen Einsatzstelle entfernt - brannten etwa fünf Quadratmeter Unrat. Die Einsatzleitung entsandte umgehend ein Löschfahrzeug der bereits vor Ort befindlichen Stadtteilfeuerwehr Klotzsche. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Lage unter Kontrolle - Warnung aufgehoben

Die Ausbreitung des Feuers konnte gestoppt werden, die Rauchentwicklung hat deutlich nachgelassen. Die Warnung der Bevölkerung wurde aufgehoben. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. Für den Abend ist eine Nachkontrolle der Brandstelle geplant. Im Einsatz sind rund 45 Kräfte, darunter Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Führungsdienste B-Dienst und U-Dienst, die Stadtteilfeuerwehren aus Klotzsche, Lockwitz und Weißig sowie das THW und die Drohnenstaffel des ASB. Die Brandursachenermittler der Polizei sind vor Ort und haben die Ermittlungsarbeiten aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell