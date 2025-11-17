Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden mehrere Flaschen "Jägermeister" aus Stader Gaststätte, Werkzeugdiebe in Himmelpforten und Fredenbeck

Stade (ots)

1. Einbrecher entwenden mehrere Flaschen "Jägermeister" aus Stader Gaststätte

Unbekannte Einbrecher haben in der gestrigen Nacht in der Zeit von 21:30 h bis 08:00 h eine Tür zu einer Gaststätte in Stade in der Straße "Am Exerzierplatz" aufgebrochen und dann im Inneren diverse Räume durchsucht. Mit 5 bis 6 Flaschen Jägermeister als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Werkzeugdiebe in Himmelpforten und Fredenbeck

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwischen 18:15 h und 05:50 h in Himmelpforten in der Forststraße von der Ladefläche eines dort über Nacht abgestellten Opel-Firmentransporters einen Vibrationsstampfer entwendet und anschließend noch den Innenraum durchsucht nachdem dieser vorher aufgebrochen wurde. Hier ist ihnen diverse hochwertiges Werkzeug in die Hände gefallen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Bereits in der vergangenen Woche in der nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Fredenbeck im Finkenweg ein dort geparkter Nissan-Transporter aufgebrochen und daraus ebenfalls hochwertiges Werkzeug, Maschinen und Zubehör entwendet. Hier wird der Schaden auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell