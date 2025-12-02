Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Junge Männer in der Innenstadt mit Pfefferspray attackiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Vieles von dem, was sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz vor 1:45 Uhr im Quadrat P 1 abspielte, ist noch unklar. Vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren waren zusammen in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund kam es zu einem Streit mit einer Gruppe, die aus vier bis sechs Männern bestand. Die Meinungsverschiedenheit eskalierte und die Gruppe der bislang Unbekannten attackierte die jungen Männer mit Pfefferspray, das auch mit zwei Pfefferspraypistolen versprüht wurde. Zudem wurden sie geschlagen, getreten und bedroht. Der 18-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden. Die anderen drei konnten nach einer ambulanten Behandlung aus der medizinischen Betreuung entlassen werden. Von den Tatverdächtigen ist nur wenig bekannt. Bislang konnten sie lediglich als Gruppe von vier bis sechs Männern im ungefähren Alter von 20 Jahren beschrieben werden. Mehrere von ihnen sollen eine helle Jeans getragen haben und einer einen Schal. Die Männer sprachen akzentfreies Deutsch.

Das Polizeirevier Mannheim-Innendstadt ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell