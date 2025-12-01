Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221, B33, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht - Autofahrerin prallt mit über 1,8 Promille gegen Ampel (30.11.2025)

Konstanz, L221, B33 (ots)

Insgesamt rund 40.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der Einmündung der Byk-Gulden-Straße auf die Landesstraße 221 ereignet hat. Kurz vor 23 Uhr war eine 45-Jährige mit einem Mercedes der B-Klasse von der Bundesstraße 33 kommend auf der L221 in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Byk-Gulden-Straße geriet die Frau - mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung - mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Ampelmasten und von dort abgewiesen mit der Leitplanke, an der das Auto schließlich liegenblieb. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der 45-Jährigen ergab einen Wert von über 1,8 Promille, woraufhin sie die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Den Führerschein der Frau behielten die Beamten ebenfalls ein. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Straße.

Die 45-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell