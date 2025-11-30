Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Öffentlichkeitsfahndung - Mann verlässt unerlaubt Psychiatrie (29.11.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag ist es einem 20 Jahre alten Mann gelungen aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau zu fliehen.

Gegen 14 Uhr flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Absuche des Zentrums und eine eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesuchte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und bei Kontakt in aggressiver Weise gegenüber dritten Personen auftritt. - Von einem Herantreten an die Person ist abzusehen -

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- 187 cm groß

- schlanke Statur

- dünner Oberlippenbart

- kurze schwarz lockige Haare

- Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine schwarze Weste, eine schwarze Hose, einen grünen Pullover, blaue Schuhe und eine schwarze Mütze

Ein Bild des 20-Jährigen ist unter folgendem Link im Internet veröffentlicht.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fahndung-nach-fluechtigem-straftaeter-2/

In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise über den aktuellen Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen der Polizeinotruf (110), die Kriminalpolizei Rottweil, unter der Telefonnummer 07531 888-333 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell