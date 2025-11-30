Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall aufgrund medizinischer Ursache

Fahrer verstorben (29.11.2025)

St. Georgen (ots)

Aufgrund einer medizinischen Ursache geriet ein 52-jähriger Lenker eines BMW am Samstag gegen 12:00 Uhr im Jörglisbergweg in St. Georgen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der Fahrer des BMW wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Hier verstarb er wenige Stunden später. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell