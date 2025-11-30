PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen
Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall aufgrund medizinischer Ursache
Fahrer verstorben (29.11.2025)

St. Georgen (ots)

Aufgrund einer medizinischen Ursache geriet ein 52-jähriger Lenker eines BMW am Samstag gegen 12:00 Uhr im Jörglisbergweg in St. Georgen in den Gegenverkehr. Hier kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der Fahrer des BMW wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Hier verstarb er wenige Stunden später. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren