Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs KN)Einbruch in Einfamilienhaus (28.11.2025)

Stockach (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verschafft sich am Freitagabend (28.11.2025), zwischen 18:45 und 20:45 Uhr, in Stockach, in der Mainaustraße, Zutritt in ein Wohnhaus, indem ein herunter gelassener Rollladen angehoben und ein Fenster aufgehebelt wurde. Die Räumlichkeiten im Untergeschoss wurden nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täterschaft bemerkt vermutlich beim weiteren Betreten des Gebäudes, dass die Hausbewohner zu Hause sind und verlässt daraufhin das Gebäude auf dem Weg des Einstiegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, so dass lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Zur Aufklärung der Tat bitte das Polizeirevier Stockach, unter der Telefonnummer 07771 93910, um Hinweise durch Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell