Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt schwarzes Auto - Zeugenaufruf (27.11.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Über 5.000 Euro Schaden sind die Folgen eines mutwillig zerkratzten Autos in Stockach. Im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr stellte ein 36-jähriger Mann seinen schwarzen PSA DS4 sowohl auf dem Parkplatz des Edeka Aach Center, als auch auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in Stockach ab. Kurze Zeit später bemerkte der Mann die Kratzer. Ein Unbekannter zerkratzte das Auto mutwillig mit einem unbekannten spitzen Gegenstand.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

