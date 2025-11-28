Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aus Unachtsamkeit gegen geparktes Auto geprallt (28.11.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Autofahrerin auf der Stifterstraße vermutlich aus Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall verursacht.

Eine 68-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia war gegen 19.15 Uhr in Fahrtrichtung Radolfzeller Straße unterwegs, als sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Cupra kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 18.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

