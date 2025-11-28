Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Verdacht auf Gasaustritt in Kita - Entwarnung nach Messungen (27.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es im Benediktinerring zu einem Einsatz mehrerer Einsatzkräfte gekommen, nachdem in einer Kita Symptome aufgetreten waren, die auf einen möglichen Gasaustritt hingedeutet haben.

Gegen 13:30 Uhr klagten mehrere Mitarbeiter einer Kita über Übelkeit und Kopfschmerzen. Aus Sicherheitsgründen wurde das gesamte Gebäude, in dem sich rund 60 Kinder befanden, vorsorglich evakuiert. Das Kita-Personal brachte die Kinder in ein benachbartes Gebäude des DRK-Ortsverbands, wo sie bis zur Abholung durch ihre Eltern betreut wurden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchten das Gebäude unter Atemschutz, konnten jedoch keine erhöhten Gaskonzentrationen feststellen. Entwarnung konnte gegeben werden, nachdem festgestellt wurde, dass die Quelle in der Tiefgarage des benachbarten Gebäudes lag und auf normale Abgase zurückzuführen war.

Drei Mitarbeiter der Kita, die zunächst über Symptome klagten, waren nach kurzer Zeit an der frischen Luft wieder beschwerdefrei und mussten nicht weiter medizinisch versorgt werden.

