Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus: Polizei bittet um Hinweise (27.11.2025)

Geisingen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und 21:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Banatstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zu den Innenräumen, welche sie anschließend durchsuchten. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

