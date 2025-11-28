POL-KN: (Geisingen
Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Wohnhaus: Polizei bittet um Hinweise (27.11.2025)
Geisingen (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und 21:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Banatstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zu den Innenräumen, welche sie anschließend durchsuchten. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell