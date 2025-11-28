POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Neuer WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Konstanz geht an den Start (01.12.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

Neuer WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Konstanz geht an den Start (01.12.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

Ab dem 01. Dezember 2025 startet das Polizeipräsidium Konstanz einen neuen WhatsApp-Kanal, über den Bürgerinnen und Bürger künftig schnell und direkt mit wichtigen Informationen versorgt werden können.

Der Kanal ermöglicht es, schnell und unkompliziert aktuelle Einsätze, Presse- und Verkehrsmeldungen, Öffentlichkeitsfahndungen sowie spannende Einblicke in den Polizeialltag zu erhalten. Zudem wird es regelmäßig Informationen zu Karrieremöglichkeiten und Berufsinformationen geben.

Mit der Einführung des WhatsApp-Kanals erweitert das Polizeipräsidium Konstanz seine Kommunikationsmöglichkeiten und ergänzt die bereits bestehenden Kanäle auf Facebook und X. Über WhatsApp können Informationen zeitnah und direkt auf das Smartphone der Bürger gelangen - ein weiterer Schritt in Richtung einer noch transparenteren und bürgernäheren Kommunikation.

Der Zugang zum WhatsApp-Kanal ist kostenlos und offen für alle Interessierten. Um dem Kanal beizutreten, können Bürger einfach nach dem Kanalnamen "Polizei BW Konstanz" suchen, den nachfolgend bereitgestellten Link anklicken oder den QR-Code scannen.

Das Polizeipräsidium Konstanz lädt alle ein, den Kanal zu abonnieren und diesen auch an Freunde, Familie und Bekannte weiterzugeben.

So schaffen wir gemeinsam eine gut informierte Gesellschaft, die von aktuellen Informationen profitieren kann.

Hier gelangen Sie zum WhatsApp-Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029VbBV29f4CrfeRt76HU40

