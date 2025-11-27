Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Ravensburg) Neue Vizepräsidenten bei den Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg (27.11.2025)

Konstanz/Ravensburg

Stephan Behnke wird neuer Vizepräsident beim Polizeipräsidium Konstanz. Beim Polizeipräsidium Ravensburg wird Björn Maurer künftig die Aufgabe des Vizepräsidenten übernehmen. "Baden-Württemberg ist und bleibt eines der sichersten Länder. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der hervorragenden Polizeiarbeit. Deshalb ist es auch besonders wichtig, die Spitzenpositionen innerhalb der Polizei mit hochqualifiziertem Personal zu besetzen. Mit Stephan Behnke und Björn Maurer bekommen unsere Polizeipräsidien in Konstanz und Ravensburg zwei hervorragende Führungskräfte mit breitem Erfahrungsschatz. Beide haben in ihren bisherigen Stationen durch ihre Persönlichkeiten, ihre Weitsicht und ihr Engagement sowohl fachlich als auch menschlich auf ganzer Linie überzeugt. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen gutes Gelingen", so Innenstaatssekretär Thomas Blenke MdL anlässlich der Neubesetzungen. Stephan Behnke und Björn Maurer werden neben der Funktion als stellvertretender Dienststellenleiter künftig auch die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes im jeweiligen Polizeipräsidium übernehmen. Als Vizepräsidenten sind sie in die wesentlichen Führungsprozesse der Polizeipräsidien eingebunden und übernehmen die Vertretung der jeweiligen Präsidiumsleitung.

Stephan Behnke, geboren am 28.07.1968

- 1987: Eintritt in den Polizeidienst

- 1995: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst

- 2002: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst

- 2002: Innenministerium Baden-Württemberg - Referent im Referat 33 - Personal und Organisationsmanagement

- 2003: Polizeidirektion Schwäbisch Hall - Leiter des Polizeireviers Crailsheim

- 2005: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg - Dozent für Führungs- und Einsatzwissenschaften

- 2008: Polizeidirektion Biberach - Leiter des Führungs- und Einsatzstabes

- 2014: Polizeipräsidium Ulm -Leiter des Führungs- und Lagezentrums

- 2016: Polizeipräsidium Ulm - Leiter des Polizeireviers Ulm-Mitte

- 2017: Polizeipräsidium Konstanz - Führungs- und Einsatzstab - Leiter des Stabsbereichs Einsatz

- 2022: Polizeipräsidium Konstanz - Leiter der Schutzpolizeidirektion

- 2025: Polizeipräsidium Konstanz - Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Führungs- und Einsatzstabes

Björn Maurer, geboren am 14.12.1977

- 1994: Eintritt in den Polizeidienst

- 2005: Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst

- 2012: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst

- 2012: Polizeidirektion Ulm - stv. Leiter des Projektbüros Polizeistrukturreform

- 2014: Polizeipräsidium Ulm - Leiter des Referats Prävention

- 2015: Polizeipräsidium Ulm - Leiter des Polizeireviers Ulm-West

- 2016: Polizeipräsidium Konstanz - Leiter des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu

- 2017: Innenministerium Baden-Württemberg - Referent im Referat 32 - Kriminalitätsbekämpfung, Kriminalprävention und Jugendsachen

- 2023: Polizeipräsidium Ravensburg - Leiter der Schutzpolizeidirektion

- 2025: Polizeipräsidium Ravensburg - zusätzlich Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Führungs- und Einsatzstabes

