Schwarzwald-Baar-Kreis) - Widerstand gegen Polizeibeamte - 46-Jähriger nach Vorfall in Spezialklinik (26.11.2025)

St. Georgen (ots)

Am Mittwochmittag ist es in der Weidenbächlestraße zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gekommen, nachdem ein 46-Jähriger nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst einen 19-jährigen Mann beleidigt und ihm körperliche Gewalt angedroht hat.

Gegen 13:30 Uhr versuchten hinzugerufene Polizeibeamte die Situation zu deeskalieren. Der 46-Jährige ging jedoch sofort mit zu Fäusten geballten Händen auf die Beamten los, beleidigte sie lautstark und versuchte sie zu schlagen. Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der Mann aktiv mit Fußtritten zur Wehr und beleidigte die Polizisten fortlaufend.

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine Spezialklinik.

Der 46-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

