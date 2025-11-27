Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Lindenhof

Lkr. Rottweil) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 21.11.2025 - Neue Erkenntnisse zur angeblichen gefährlichen Körperverletzung (26.11.2025)

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Die ursprünglich am 21.11.2025 veröffentlichte Pressemeldung zu einem Vorfall, bei dem zwei Unbekannte eine 20-jährige Frau in der Rosäckerstraße angegriffen haben sollen, muss nach neuen Erkenntnissen berichtigt werden.

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Vorfall anders zugetragen hat als zunächst angenommen. Der ursprüngliche Verdacht auf eine gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter konnte nicht bestätigt werden.

Aktuell laufen noch weiterführende Ermittlungen, um den genauen Hergang der Verletzungen der 20-Jährigen zu klären. Es gibt jedoch keinen Anlass zur Besorgnis, da derzeit keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung der Allgemeinheit vorliegen.

