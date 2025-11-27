PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen
Lkr. Tuttlingen) - Vorfahrt missachtet: 25.000 Euro Sachschaden (26.11.2025)

Denkingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Straße "In Lachen" zur Hinteren Gasse gekommen. Eine 58-jährige VW-Fahrerin war gegen 17:45 Uhr in Fahrtrichtung Aldingen unterwegs und wollte in die Hintere Gasse einfahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Renault eines 35-Jährigen. Bei der heftigen Kollision der Autos auf der Kreuzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

