Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeugen gesucht: Unfall mit Paketfahrzeug auf der Kölner Straße

Krefeld (ots)

Die Polizei ermittelt zu einem Zwischenfall, der sich am Mittwoch (5. November 2025) auf der Kölner Straße zwischen dem Transporter eines Paketdienstes und einem Fußgänger ereignet haben soll. Gegen 9:20 Uhr soll der Lieferwagen rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren und dabei mit dem Mann kollidiert sein. Anschließend, so der 35-Jährige, sei er bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Fahrer verletzt und sein Smartphone beschädigt worden. Danach habe der Paketbote sich vom Unfallort in Richtung Fischeln entfernt.

Das Verkehrskommissariat sucht nach unbeteiligten Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (188)

