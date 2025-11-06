PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizeisportverein - Jürgen Klaffki erhält Ehrenteller der Stadt Krefeld

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) wurde Jürgen Klaffki, langjähriges Vorstandsmitglied im Polizeisportverein (PSV) Krefeld, für sein umfangreiches Engagement im Ehrenamt gemeinsam mit mehr als 20 weiteren Ehrenamtlichen geehrt. Bei einer feierlichen Veranstaltung erhielt er von Bürgermeister Karsten Ludwig und Jochen Adrian vom Stadtsportbund (SSB) die höchste Auszeichnung für sein Engagement - den Ehrenteller der Stadt Krefeld. Bis zu seiner Pensionierung war Jürgen Klaffki Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Führungs- und Lagedienstes im Polizeipräsidium Krefeld. In seinem Ehrenamt war er fast 30 Jahre Pressewart und seit 2018 Zweiter Vorsitzender des PSV. Der PSV Krefeld wurde 1925 gegründet und hat sich als fester Bestandteil der Krefelder Sportlandschaft etabliert. Die Mitglieder legen das Hauptaugenmerk auf die Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Weitere Informationen zu den Sportangeboten und Trainingszeiten sind auf der Homepage des Vereins unter www.PSVKrefeld.de zu finden.

Kontakt:

Polizeisportverein Krefeld E-Mail: Kontakt@polizeisportvereinkrefeld.de

(185)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

