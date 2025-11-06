Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Kölner Straße schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (5. November 2025) ereignete sich auf der Kölner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 60-jährige Autofahrer beabsichtigte nach links auf die Melanchthonstraße einzubiegen, als er frontal mit dem 21-Jährigen kollidierte. Der junge Mann befuhr dabei die Kölner Straße in Fahrtrichtung Fischeln. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr konnte anfangs nicht ausgeschlossen werden. Der Zustand des Verunfallten ist inzwischen jedoch stabil. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kölner Straße zwischen der Ritter Straße und Virchowstraße von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr gesperrt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahme Team aus Düsseldorf unterstützte bei der Einsatzbewältigung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(184)

