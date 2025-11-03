Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Senior am Westwall beraubt: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein 86-Jähriger ist am Sonntag (2. November 2025) auf dem Westwall beraubt worden. Gegen 18:20 Uhr hatte er dort im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gestanden, als eine Frau auf ihn zugekommen war und ihn gegen die Wand geschubst hatte. Danach hatte die Unbekannte ihm sein Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet und die Flucht in südliche Richtung über den Westwall ergriffen.

Die Täterin war rund 30 Jahre alt und hatte kurze blonde Haare und rote Flecken an den Fußgelenken. Bekleidet war sie mit einer hellgrünen Weste, einer dunklen Jogginghose und weißen Sportschuhen. Hinweise bitte an die Polizei über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340.

(182)

