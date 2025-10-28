Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeugenaufruf: Unfall zwischen zwei Pkw auf der Kreuzung Dießemer Bruch/Untergath

Krefeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Oktober 2025) kam es gegen 0:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dießemer Bruch/Untergath. Ein 40-jähriger Krefelder wollte mit seinem Pkw vom Dießemer Bruch geradeaus auf den Siemesdyk fahren, als er mit einem 26-jährigen Krefelder kollidierte, der auf der Untergath stadtauswärts fuhr. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Untergath war in Fahrtrichtung A57 während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis etwa 2:20 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei den beiden Fahrern verlief negativ. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (179)

