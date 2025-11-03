Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte schlagen Autoscheiben ein und stehlen Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag (30. Oktober 2025) auf Freitag (31. Oktober 2025) wurden mindestens sieben Fahrzeuge auf der Straße "Am Riddershof" beschädigt. Der oder die unbekannten Täter schlugen zwischen 21 Uhr und 5:30 Uhr mehrere Scheiben ein, zerbeulten die Karosserie und entwendeten Gegenstände aus den Autos. Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (181)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell