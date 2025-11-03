POL-KR: Unbekannte schlagen Autoscheiben ein und stehlen Wertgegenstände - Zeugen gesucht
Krefeld (ots)
In der Nacht von Donnerstag (30. Oktober 2025) auf Freitag (31. Oktober 2025) wurden mindestens sieben Fahrzeuge auf der Straße "Am Riddershof" beschädigt. Der oder die unbekannten Täter schlugen zwischen 21 Uhr und 5:30 Uhr mehrere Scheiben ein, zerbeulten die Karosserie und entwendeten Gegenstände aus den Autos. Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (181)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell