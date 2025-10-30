Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zu Gast in der Mediothek: Vorträge zum Thema "Wirkungsvoller Einbruchschutz"

Krefeld (ots)

Gemeinsame Veranstaltung des Kriminalkommissariats Kriminalprä-vention / Opferschutz in der Mediothek Krefeld. Jedes Jahr, wenn die Tage deutlich kürzer werden, nehmen erfahrungsgemäß die Wohnungseinbrüche auch in Krefeld wieder zu. Daher finden zum Thema Einbruchschutz Vorträge in der Mediothek in Krefeld statt, um Bürgerinnen und Bürger aufzuklären. An folgenden Terminen finden die Vorträge statt:

03.12.2025 18 Uhr - 20 Uhr 07.01.2026 18 Uhr - 20 Uhr 25.02.2026 18 Uhr - 20 Uhr 24.03.2026 18 Uhr - 20 Uhr

Ein Berater der Polizei, Axel Wiehagen, gibt Tipps zu sicherheitsbewusstem Verhalten und technischen Sicherungsmöglichkeiten. Anmeldungen können von Montag bis Freitag, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, unter der 02151-634-4920 oder -4922 erfolgen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. (180)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell