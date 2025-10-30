PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zu Gast in der Mediothek: Vorträge zum Thema "Wirkungsvoller Einbruchschutz"

Krefeld (ots)

Gemeinsame Veranstaltung des Kriminalkommissariats Kriminalprä-vention / Opferschutz in der Mediothek Krefeld. Jedes Jahr, wenn die Tage deutlich kürzer werden, nehmen erfahrungsgemäß die Wohnungseinbrüche auch in Krefeld wieder zu. Daher finden zum Thema Einbruchschutz Vorträge in der Mediothek in Krefeld statt, um Bürgerinnen und Bürger aufzuklären. An folgenden Terminen finden die Vorträge statt:

03.12.2025                          18 Uhr - 20 Uhr
07.01.2026                          18 Uhr - 20 Uhr
25.02.2026                          18 Uhr - 20 Uhr
24.03.2026                          18 Uhr - 20 Uhr

Ein Berater der Polizei, Axel Wiehagen, gibt Tipps zu sicherheitsbewusstem Verhalten und technischen Sicherungsmöglichkeiten. Anmeldungen können von Montag bis Freitag, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, unter der 02151-634-4920 oder -4922 erfolgen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. (180)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren