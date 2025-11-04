Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 21-Jähriger auf Von-Beckerath-Straße ausgeraubt: Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (3. November 2025) ist ein 21-Jähriger auf der Von-Beckerath-Straße beraubt worden. Gegen 20:25 Uhr näherten sich ihm zwei Männer, sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht und entrissen seine Jutetasche. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über die Cracauer Straße in Richtung Leyentalstraße. Die unbekannten Täter sollen ca. 16 bis 20 Jahre alt und mit einer "Sturmhaube" maskiert gewesen sein. Ein Mann sei ungefähr 1,7 Meter groß und mit einer schwarzen Daunenjacke mit Fellkapuze bekleidet gewesen. Der zweite Mann habe eine schwarze Jogginghose mit seitlichem Schriftzug und Turnschuhe getragen. Zeugen werden gebeten sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (183)

