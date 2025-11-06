Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mercedes-Fahrer flüchtet nach vermeintlichem Straßenrennen und verletzt einen Rollerfahrer

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (6. November 2025) verletzte der Fahrer eines Mercedes einen Rollerfahrer. Der Kollision ist nach ersten Erkenntnissen gegen 17 Uhr ein illegales Straßenrennen zwischen dem Mercedes und einem Porsche vorangegangen. Die Männer befuhren mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Hülser Straße. Dabei nötigten sie andere Verkehrsteilnehmer wiederholt zum Abbremsen. Beim Erblicken der Beamten ergriff der 20-jährige Fahrer des Mercedes die Flucht. An der Kreuzung Simpelkampstraße und Venloer Straße kollidierte er anschließend mit einem verkehrsbedingt haltenden Rollerfahrer und einem weiteren Auto. Der 60-jährige Rollerfahrer musste anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Tatverdächtige blieb unverletzt. Ebenso der Fahrer des an der Ampel haltenden Autos. Der Kreuzungsbereich ist für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnte auch der 18-jährige Fahrer des Porsche durch weitere Einsatzkräfte angehalten und kontrolliert werden. Die jungen Männer erwartet nach derzeitigem Stand ein Strafverfahren wegen des illegalen Kraftfahrzeugrennens, der Nötigung im Straßenverkehr und der Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Die Führerscheine, Handys und hochwertigen Autos der Beteiligten wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie den Hinweisen auf das illegale Straßenrennen dauern an. Zeugen, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(186)

