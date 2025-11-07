PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Falsche Heizungsableser erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (6. November 2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Sie gelangten an mehrere Ketten und Ringe.

Gegen 11:20 Uhr klingelte es auf dem Wilmendyk an der Haustür einer 76-jährigen Krefelderin. Vor ihr stand ein vermeintlicher Heizungsableser, der angeblich ihren Zählerstand ablesen müsse. Die Krefelderin ließ ihn herein, woraufhin er sich im Bad vor eine Heizung kniete. Er gab der Krefelderin sein Handy mit eingeschalteter Taschenlampe in die Hand, womit sie ihm leuchten sollte.

Weil der Mann seine Notizen auf ein Werbeprospekt machte, wurde die ältere Dame misstrauisch. Zudem hörte sie Stimmen im Treppenhaus und etwas später hinter sich aus ihrer Wohnung. Sie sprach ihn auf die Geräusche an und fragte nach seinem Ausweis. Er zeigte ihr ein Dokument mit dem Namen "Andreas" und ging dann, ohne sich zu verabschieden. Die Dame schaute aus dem Fenster und sah, dass er in ein weißes Auto stieg. Sie bemerkte, dass ihre Schmuckschatulle im Schlafzimmer offenstand und Ketten sowie mehrere Ringe fehlten.

Der falsche Heizungsableser ist 40 bis 50 Jahre alt und hat eine untersetzte Figur mit einem runden Gesicht. Er ist circa 1,60 Meter groß, hat schwarze Haare und trägt laut Zeugin einen Bart "wie ein O" um den Mund herum. Er trug eine gelbe Warnweste und sprach Deutsch mit Akzent.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (187)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:15

    POL-KR: Polizeisportverein - Jürgen Klaffki erhält Ehrenteller der Stadt Krefeld

    Krefeld (ots) - Am Mittwoch (29. Oktober 2025) wurde Jürgen Klaffki, langjähriges Vorstandsmitglied im Polizeisportverein (PSV) Krefeld, für sein umfangreiches Engagement im Ehrenamt gemeinsam mit mehr als 20 weiteren Ehrenamtlichen geehrt. Bei einer feierlichen Veranstaltung erhielt er von Bürgermeister Karsten Ludwig und Jochen Adrian vom Stadtsportbund (SSB) die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:17

    POL-KR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Kölner Straße schwer verletzt

    Krefeld (ots) - Am Mittwoch (5. November 2025) ereignete sich auf der Kölner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 60-jährige Autofahrer beabsichtigte nach links auf die Melanchthonstraße einzubiegen, als er frontal mit dem 21-Jährigen kollidierte. Der junge Mann befuhr dabei die Kölner Straße in Fahrtrichtung Fischeln. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren