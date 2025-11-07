Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Falsche Heizungsableser erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (6. November 2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Sie gelangten an mehrere Ketten und Ringe.

Gegen 11:20 Uhr klingelte es auf dem Wilmendyk an der Haustür einer 76-jährigen Krefelderin. Vor ihr stand ein vermeintlicher Heizungsableser, der angeblich ihren Zählerstand ablesen müsse. Die Krefelderin ließ ihn herein, woraufhin er sich im Bad vor eine Heizung kniete. Er gab der Krefelderin sein Handy mit eingeschalteter Taschenlampe in die Hand, womit sie ihm leuchten sollte.

Weil der Mann seine Notizen auf ein Werbeprospekt machte, wurde die ältere Dame misstrauisch. Zudem hörte sie Stimmen im Treppenhaus und etwas später hinter sich aus ihrer Wohnung. Sie sprach ihn auf die Geräusche an und fragte nach seinem Ausweis. Er zeigte ihr ein Dokument mit dem Namen "Andreas" und ging dann, ohne sich zu verabschieden. Die Dame schaute aus dem Fenster und sah, dass er in ein weißes Auto stieg. Sie bemerkte, dass ihre Schmuckschatulle im Schlafzimmer offenstand und Ketten sowie mehrere Ringe fehlten.

Der falsche Heizungsableser ist 40 bis 50 Jahre alt und hat eine untersetzte Figur mit einem runden Gesicht. Er ist circa 1,60 Meter groß, hat schwarze Haare und trägt laut Zeugin einen Bart "wie ein O" um den Mund herum. Er trug eine gelbe Warnweste und sprach Deutsch mit Akzent.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (187)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell