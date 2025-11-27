Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte schlagen an drei Autos die Heckscheibe ein: Polizei bittet um Hinweise (26.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr drei geparkte Autos im Wohngebiet Ettlensegart beschädigt. An zwei Fahrzeugen warfen sie die Heckscheiben mit einem größeren Flussstein ein, eine weitere Heckscheibe zerstörten sie mit einem Hammer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Anwohner, insbesondere im Wendelsgrundweg, ihre für die Tatzeit vorhandenen Aufnahmen von Überwachungskameras auf verdächtige Personen zu überprüfen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, entgegen.

