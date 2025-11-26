Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Im Blindflug unterwegs - Scheiben beschlagen - Straßenverlauf nicht gesehen - Unfall verursacht - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (25.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend aufgrund Blindflugs auf der Berliner Straße passiert ist. Ein 81-Jähriger fuhr mit einem Ford von einem Parkplatz kommend in Richtung Norden. Auf Höhe der Hausnummer 18 erkannte der Mann aufgrund beschlagener Scheiben an seinem Wagen nicht das die Straße eine Rechtskurve machte und fuhr einfach geradeaus weiter. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der Senior infolgedessen mit einem entgegenkommenden VW Tiguan eines 48-Jährigen, der einen Zusammenstoß trotz Hupen und Bremsen nicht mehr verhindern konnte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich, vor Fahrtantritt für klare Sicht zu sorgen - wer mit beschlagenen oder vereisten Scheiben fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere! Im Blindflug unterwegs zu sein ist lebensgefährlich!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell