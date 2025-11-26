Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Polizei kann Grabschändungen aufklären (26.11.2025)

Bräunlingen (ots)

Mehrere Fälle von Grabschändungen haben die Polizei in Donaueschingen seit Mitte September beschäftigt und konnten zwischenzeitlich aufgeklärt werden. Zwischen dem 15.09.2025 und dem 21.10.2025 kam es auf dem Friedhof in Bräunlingen an unterschiedlichen Gräbern zu insgesamt 15 Grabschändungen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Taten vermutlich mit der psychischen Erkrankung des Täters in Verbindung stehen. Weitere Hintergründe können nicht mitgeteilt werden.

