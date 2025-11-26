Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, K5703, Schwarzwald-Baar-Kreis) Glätteunfall auf der K5703 zwischen Weigheim und Mühlhausen - Auto gerät in Gegenverkehr (26.11.2025)

Villingen-Schwenningen, K5703 (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreisstraße 5703 aufgrund Straßenglätte zu einem Unfall gekommen. Gegen 8 Uhr war eine 19-Jährige mit einem Skoda in Richtung Mühlhausen unterwegs. Aufgrund Glätte geriet der Wagen der jungen Frau ins Schleudern und kollidierte mit einem vorausfahrenden BMW eines 51-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen kam der Skoda auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen eines 40-Jährigen zusammen. Um den verletzten BMW-Fahrer kümmerte sich die Besatzung eines Rettungsdienstes. Die 19-Jährige und 40-Jährige blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

