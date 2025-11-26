Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Hauptstraße - 88-Jährige von Auto erfasst und verletzt (25.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Dienstagnachmittag von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr überquerte eine 88 Jahre alte Frau auf Höhe des "Roten Löwen" die Straße. Nachdem sie sich bereits über der Mitte der Fahrbahn befand, kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Sprinter eines 47-Jährigen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war und die Seniorin übersah. Trotz des Versuchs noch zu bremsen gelang es dem Mann nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 88-Jährige stürzte und verletzte sich. Da sie die Verständigung eines Rettungswagens ablehnte, wurde sie zur Untersuchung zu ihrem Hausarzt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell