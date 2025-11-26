Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Ofenbrand in Bäckerei (25.11.2025)

Bräunlingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Dienstagmorgen in einer Bäckerei in der Dögginger Straße zu einem Brand gekommen. Gegen 08.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter Feuerwehr und Polizei, da ein Industrieofen brenne. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Techniker gerade dabei war das defekte Gerät zu reparieren, wobei es zu dem Brand kam. Es gelang den beiden anschließend jedoch selbstständig, das Feuer zu löschen. Alle in der Backstube anwesenden Personen blieben unverletzt. Der entstandene Schaden dürfte nach ersten Schätzungen jedoch im Bereich von etwa 10.000-20.000 Euro liegen.

